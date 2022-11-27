Чемпионат мира — 2022 по футболу: результаты матчей 26 ноября, турнирная таблица

26 ноября завершились очередные матчи 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре, в которых выступили команды из групп C и D. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию все результаты игрового дня.
Группа С
- Польша — Саудовская Аравия — 2:0;
- Аргентина — Мексика — 2:0.
Группа D
- Тунис — Австралия — 0:1;
- Франция — Дания — 2:1.
В квартете С по итогам дня единоличным лидером оказалась сборная Польши, которая набрала 4 очка. На второй строчке теперь находится Аргентина (3), а на третьей — Саудовская Аравия (3). Замыкает квартет Мексика (1), которая пока единственная из четырёх команд не сумела одержать ни одной победы.
В группе D Франция набрала 6 очков и досрочно обеспечила выход в плей-офф чемпионата мира. Судьба второй путёвки решится в последнем туре. В данный момент Австралия занимает второе место (3), а на третьей и четвёртой позиции расположились Дания и Тунис (у обеих команд по 1 очку).
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