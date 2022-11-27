Месси — самый молодой и возрастной игрок ЧМ с 1966 года, сделавший 1+1 в одном матче

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил гол и отдал результативную передачу в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира с Мексикой (2:0) в возрасте 35 лет и 155 дней. В 2006 году Месси, которому на момент матча с Сербией и Черногорией было 18 лет и 357 дней, оформил первые 1+1 по системе «гол+пас» на турнире.

Лионель Месси — самый молодой и возрастной участник чемпионата мира с 1966 года, которому покорилось такое достижение в одной игре турнира. Об этом сообщает Opta в «Твиттере». Напомним, мундиаль в Катаре стал для нападающего пятым в карьере. Он забил свой восьмой мяч на турнире и сравнялся по этому показателю с Диего Марадоной. Больше за сборную Аргентины на турнире забил лишь Габриэль Батистута (10).

Саудовцы пристали к журналисту с вопросом о Месси. Видеоролик: