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Месси: Аргентина больше не может ошибаться, теперь каждый матч для нас как финальный

Месси: Аргентина больше не может ошибаться, теперь каждый матч для нас как финальный
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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал трудную победу над Мексикой (2:0) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира. В этой игре нападающий сумел забить гол и отдать результативную передачу.

«Это был сложный матч для нас, потому что Мексика играла хорошо. Первый тайм мы провели интенсивно, а во втором успокоились и снова стали самими собой.

В первом матче были лишь предпосылки нашей сегодняшней победы. Мы провели две совершенно разные игры. Мы знали, что сегодня нужно победить, так как это чемпионат мира, и мы это сделали.

Мы не можем сейчас опускать руки. Теперь каждый матч для нас как финальный, поэтому мы не можем больше ошибаться. Мы знали, что реакция людей будет такой [на поражение Саудовской Аравии]. Я думаю, вместе, как команда, мы сможем исправить нашу ситуацию», — приводит слова Месси официальный аккаунт аргентинской сборной в социальных сетях.

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