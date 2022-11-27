В «Томи», которой грозит ликвидация, призвали болельщиков собраться на стадионе

В телеграм-канале томского футбольного клуба «Томь» появилось обращение к болельщикам. Команде и её академии грозит ликвидация.

«Любимые болельщики! Нашему клубу и его футбольной детской Академии грозит ликвидация, поэтому ваша помощь, ваши голоса в поддержку очень важны сейчас! Ждём вас в понедельник, 28 ноября, на стадионе «Труд». Все небезразличные к судьбе клуба, приходите на стадион, узнать последние новости и поучаствовать во флешмобе. Рисуем и приносим плакаты с текстом в поддержку «Томи»! — сказано в обращении «Томи».

В июне 2022 года «Томь», сохранившая место в Мелбет Первой лиге, не получила лицензию Российского футбольного союза для участия в турнире. В клубе заявили, что будут заявляться во Вторую лигу, но сделать этого не получилось, поэтому нынешний сезон «Томь» не проводит на профессиональном уровне.