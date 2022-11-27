Аймар плакал на скамейке Аргентины после гола Месси, Скалони – после гола Фернандеса

У тренерского штаба сборной Аргентины были особые эмоции после обоих голов команды в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира с Мексикой, сообщает Ole.
Аргентинцы повели в счёте на 64-й минуте после дальнего удара Лионеля Месси. Сразу после этого ассистент главного тренера Пабло Аймар (известный в прошлом полузащитник «Валенсии», «Бенфики» и сборной Аргентины) заплакал на скамейке, закрыв глаза руками. Наставник сборной Лионель Скалони в этот момент старался утешить Аймара и несколько секунд энергично что-то ему рассказывал.
Фото: Ole
А на 87-й минуте, когда гол Энцо Фернандеса окончательно снял все вопросы о результате матча с мексиканцами, эмоционально отреагировал уже сам Скалони. Он также прослезился, еле сдерживая свои чувства, и этот момент также попал в телетрансляцию.
Фото: Ole
Напомним, вечером 26 ноября аргентинцы победили сборную Мексики, набрав важнейшие три очка для того, чтобы претендовать на выход в 1/8 финала ЧМ-2022. У команды Скалони и у Саудовской Аравии по три очка, у поляков – четыре, у мексиканцев – одно. В 3-м туре Аргентина сыграет с Польшей. Матч состоится 30 ноября, начало – в 22:00 мск.
- 27 ноября 2022
-
02:00
-
01:50
-
01:42
-
01:20
-
00:55
-
00:49
-
00:41
-
00:37
-
00:33
-
00:30
-
00:24
-
00:19
-
00:12
-
00:12
- 26 ноября 2022
-
23:58
-
23:57
-
23:50
-
23:44
-
23:32
-
23:27
-
23:27
-
23:25
-
23:23
-
23:04
-
23:01
-
22:53
-
22:47
-
22:41
-
22:27
-
22:25
-
22:17
-
22:16
-
22:10
-
22:10
-
22:09