Аймар плакал на скамейке Аргентины после гола Месси, Скалони – после гола Фернандеса

У тренерского штаба сборной Аргентины были особые эмоции после обоих голов команды в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира с Мексикой, сообщает Ole.



Аргентинцы повели в счёте на 64-й минуте после дальнего удара Лионеля Месси. Сразу после этого ассистент главного тренера Пабло Аймар (известный в прошлом полузащитник «Валенсии», «Бенфики» и сборной Аргентины) заплакал на скамейке, закрыв глаза руками. Наставник сборной Лионель Скалони в этот момент старался утешить Аймара и несколько секунд энергично что-то ему рассказывал.

Фото: Ole

А на 87-й минуте, когда гол Энцо Фернандеса окончательно снял все вопросы о результате матча с мексиканцами, эмоционально отреагировал уже сам Скалони. Он также прослезился, еле сдерживая свои чувства, и этот момент также попал в телетрансляцию.

Фото: Ole

Напомним, вечером 26 ноября аргентинцы победили сборную Мексики, набрав важнейшие три очка для того, чтобы претендовать на выход в 1/8 финала ЧМ-2022. У команды Скалони и у Саудовской Аравии по три очка, у поляков – четыре, у мексиканцев – одно. В 3-м туре Аргентина сыграет с Польшей. Матч состоится 30 ноября, начало – в 22:00 мск.