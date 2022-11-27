Месси опубликовал пост после победы в матче с Мексикой

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси сразу после финального свистка в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира с Мексикой, где его команда одержала важную победу со счётом 2:0, опубликовал пост в социальной сети.



«Мы должны были выиграть сегодня, и мы смогли это сделать. В среду будет ещё один финал. Мы должны продолжать бороться все вместе. Вперёд, Аргентина!!!» – написал Месси, сопроводив свои слова несколькими фотографиями с игры, в том числе с празднованием своего гола.



Также Месси выложил отдельно фото команды с хэштегом #todosjuntos, что переводится как «все вместе». Следующий и решающий матч группового этапа аргентинцы проведут 30 ноября с Польшей. Перед заключительным туром команда имеет три очка, как и сборная Саудовской Аравии, тогда как у поляков – четыре очка, у мексиканцев – одно.

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