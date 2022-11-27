Моратти о возвращении Лукаку в «Интер»: большой грабеж, он практически никогда не играл

Бывший президент «Интера» Массимо Моратти рассказал о своем отношении к возвращению нападающего Ромелу Лукаку в стан миланского клуба.



«Мы почти забыли тот факт, что «Интер» обходится без игрока, на котором они все строили, Лукаку. Большой грабеж, он практически никогда не играл», — сказал Моратти в блоге Джанлуки Росси.



29-летний бельгийский нападающий провел всего пять матчей за «нерадзурри» в этом сезоне с тех пор, как вернулся из «Челси» в аренду за 8 миллионов евро, забив два гола и отдав одну результативную передачу. В этом сезоне Лукаку выбыл из игры из-за травмы подколенного сухожилия, из-за которой он пропустил первый матч чемпионата мира бельгийца против Канады.



Ранее Лукаку выступал за «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Челси» и «Андерлехт».