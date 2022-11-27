«Он взрослый». Каземиро высказался об уходе Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед»

Центральный полузащитник сборной Бразилии Каземиро ответил на вопрос о Криштиану Роналду и его разрыве контракта с «Манчестер Юнайтед» перед чемпионатом мира в Катаре.



«После этого я не переписывался с ним. Но Криштиану – очень опытный парень, он знает, что нужно для его карьеры. Конечно, нам, игрокам «Манчестера», грустно, когда футболист уходит. Тем более, когда речь идёт об одном из лучших игроков всех времён. Но Криштиану – взрослый, опытный, он знает, что ему нужно.



Как друг я желаю ему всего на свете, большой удачи, чтобы он демонстрировал лучший футбол в своей жизни. Но только не против меня! Я желаю ему удачи во всём мире», – приводит слова Каземиро Globo.



О расторжении контракта Роналду с «МЮ» по взаимному согласию было официально объявлено вечером 22 ноября. Всего за карьеру в составе манкунианцев Криштиану забил 145 голов в 346 матчах. Статистика отдельно после возвращения в клуб в 2021 году – 54 игры, 27 голов.

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