Арабский журналист спросил Азара о наборе веса, а потом хотел селфи. Эден отказал

На пресс-конференции с участием вингера сборной Бельгии Эдена Азара накануне матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира с Марокко произошла нерядовая история, сообщает RTL.



После того, как Азар ответил на вопросы о своём физическом состоянии, предстоящей игре и амбициях команды, слово взял арабский журналист. Он начал свой вопрос со слов «мы видели, что вы набрали вес» и спросил, как Эден прокомментирует это. Азар парировал, что это неправда, поскольку его вес стабилен, и больше ему сказать по этому поводу нечего.



А по окончании пресс-конференции, когда Азар планировал выходить из зала, этот же журналист отправился к нему и попросил сделать селфи. Вингер сборной Бельгии, как сообщает источник, ответил отказом.

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