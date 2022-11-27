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Лаутаро Мартинес поделился впечатлениями от матча с Мексикой

Лаутаро Мартинес поделился впечатлениями от матча с Мексикой
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Нападающий сборной Аргентины и миланского «Интера» Лаутаро Мартинес подчеркнул значение победы над Мексикой со счетом 2:0.

«Сегодня мы должны были одержать победу, и мы сделали это против сложного соперника. Это был очень неприятный матч, но у нас есть лучший игрок в мире, и мы знали, он собирался появиться.

У команды хватило терпения, чтобы выиграть игру. Победа была честной», — приводит слова Мартинеса Ámbito.

Мартинес был в стартовом составе в игре против Мексики, во втором тайме его заменил Хулиан Альварес.

За сборную Аргентины нападающий провел 42 матча, забил 21 гол и отдал 7 голевых передач.

В чемпионате Италии сезона 2022/23 аргентинец провел 15 игр, забил 7 мячей и отдал 4 голевые передачи.


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