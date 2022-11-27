Калачев о работе в штабе Бердыева: у него уже есть свои тренеры

Экс-футболист «Ростова» и сборной Беларуси Тимофей Калачев рассказал, хотел бы он работать в тренерском штабе Курбана Бердыева.



«Готов ли работать в тренерском штабе Бердыева в «Сочи»? Давайте без комментариев. У него уже есть свои тренеры. Зачем об этом рассуждать. Хотел бы я заняться самостоятельной тренерской деятельностью? Мне это интересно, но сейчас об этом преждевременно говорить», — приводит слова Калачева «РБ Спорт».



Ранее Бердыев тренировал казанский «Рубин», «Ростов», «Кайрат» и другие команды. Вместе с казанцами Бердыев дважды становился чемпионом России, выигрывал Кубок страны и два раза Суперкубок. В «Ростове» Бердыеву удалось стать серебряным призёром РПЛ в сезоне 2016/17.



Калачёв начинал карьеру в конце прошлого века в Беларуси, а в 2003 году перебрался на Украину. В 2005 году экс-хавбек играл в России за «Химки» на правах аренды, а в 2006 году пополнил ряды «Ростова». Цвета клуба Тимофей защищал до окончания карьеры с перерывом на 2008-2009 годы, когда выступал за «Крылья Советов».