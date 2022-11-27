Григорий Иванов поделился мнением о переходе РФС в Азиатскую Конфедерацию Футбола

Президент «Урала» Григорий Иванов подвел итоги осеннего отрезка выступления команды, а также отрицательно оценил перспективы перехода российского футбола в Азиатскую Конфедерацию Футбола (АФК).



«Как мы можем быть не удовлетворены осенним отрезком? Десять игр без поражений. Конечно, я удовлетворен. Мы сделали правильные выводы.



Не понимаю, что говорит Федун — что тренер дает 10 процентов успеха. Нет, от тренера зависит все. Наше дело — создать ему условия. А у каждого тренера свое мнение — у одного одно, у второго — другое.



Зря вы говорите, что не покупали Шалимову футболистов. Взяли мы Эмерсона, центрального защитника — он сказал, что нам больше не надо. Взяли Бевеева, который сейчас был в расширенном списке. Но нам стало тяжело, когда выбыли по болезни Слава Подберезкин и Олег Шатов. Некому в середине было вести игру. Это объективные причины. Нельзя говорить, что не хотели покупать. Но вот выбрали. Я ни одного футболиста не беру без главного тренера. А в конце трансферного окна стало легче — кто-то куда-то не устроился, и мы в самом конце взяли новых людей.



Конечно, хочется, чтобы наша сборная и клубы побыстрее вернулись. Это сейчас мы первый год, а если будем в вакууме, играть только между собой, это большой минус всему.



За переход в Азию? Нет. Нет — и все. Зачем? У нас европейская страна. В Европе другой футбол, чем в Азии, хотя и там команды прогрессируют. Ну, где гарантия, если мы выйдем на ЧМ через Азию — а нам скажут, что вас не пустим. И что? Представьте, кто будет играть клубных турнирах — как командам летать в Азию?», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

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