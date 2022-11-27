Источник: защитник сборной Мексики зимой готов перейти в клуб РПЛ

25-летний центральный защитник «Монтеррея» и сборной Мексики Сесар Монтес, которым летом интересовалось московское «Динамо», по-прежнему открыт к предложениям от клубов РПЛ и может переехать в Россию в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Metaratings.



«Динамо» хотело приобрести Сезара этим летом, но сделку и итоге так и не закрыло. Мы неоднократно общались с его агентом по возможному переходу в РПЛ. Игрок открыт для предложений из России.



Это очень качественный центральный защитник, основной игрок сборной Мексики. Многие могли его видеть в игре против Польши. Очень сильный физически, здорово ведет единоборства, хорош при игре на втором этаже. Не зря за ним следят многие европейские клубы. Со стопроцентной уверенностью могу сказать, что он заиграет в любом российском топ-клубе. Но тут палка о двух концах: чем лучше он играет на ЧМ, тем больше будет его трансферная стоимость», – приводит Metaratings слова футбольного посредника Сергея Галунова.



Монтес отыграл по 90 минут в обоих матчах сборной Мексики на проходящем в Катаре чемпионате мира – с Польшей (0:0) и Аргентиной (0:2).