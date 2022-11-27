Президент РПЛ рассказал, как составление календаря на следующий сезон зависит от УЕФА

Президент Российской Премьер-лиги Александр Алаев рассказал о том, что при составлении календаря на сезон-2023/24 есть два варианта, и отметил, что реализация зависит в том числе от взаимоотношений с УЕФА.
«Есть дедлайны по формированию календаря еврокубков. Окна ФИФА известны – март, июнь, сентябрь, октябрь, ноябрь, мы не можем их не учитывать. На данный момент мы – члены УЕФА. Да, отстранены от соревнований, но теоретически нас могут вернуть к соревнованиям в следующем году. Дедлайн этого решения – до начала мая следующего года.
Мы будем готовить два сценария календаря, и какой из них реализуем, зависит в том числе от взаимоотношений с УЕФА. Вероятность возвращения российских клубов к еврокубкам в сезоне-2023/24? Никто не может дать прогноз. Надо быть готовым к любому сценарию», – приводит слова Алаева «РБ Спорт».
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