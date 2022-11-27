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Булыкин оценил шансы сборной Нидерландов на ЧМ-2022

Булыкин оценил шансы сборной Нидерландов на ЧМ-2022
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Бывший футболист «Аякса» и сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал ничейный результат матча сборной Нидерландов с Эквадором (1:1) в матче второго тура на чемпионате мира.

«Голландцы опять хотели за счёт фарта победить. После первой игры они расслабились и не слишком включались, ничья их тоже устраивала. Движения, мотивации и голевых моментов не хватило для победы над Эквадором.

Как далеко пройдут Нидерланды? Все зависит от того, прибавят они в игре или нет. Из группы они выйдут, а там зависит от того, на кого попадут. Они всегда могут себя хорошо проявить в плей-офф, но если смотреть на то, как они играли в первых двух матчах, то им будет очень тяжело», – приводит слова Булыкина Metaratings.

В первом туре группового этапа чемпионата мира сборная Нидерландов обыграла Сенегал со счётом 2:0. В заключительном, третьем туре сборная Нидерландов сыграет с хозяевами турнира, которые уже лишились шансов на выход в плей-офф. Эта встреча пройдет 29 ноября.

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