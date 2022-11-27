Ари рассказал, что никогда не пробовал борщ и водку в России

Бывший нападающий «Локомотива», «Краснодара», «Спартака» и сборной России Ари рассказал, что скучает по России, а также признался, что никогда в жизни не пробовал борщ и водку, прожив в России восемь лет.
«После того, как я уехал из России, у меня стал более спокойный образ жизни. Перестал ходить в рестораны и другие развлекательные заведения. Сегодня у меня спокойная жизнь. От России мне не хватает только футбола и друзей, с которыми я не могу часто видеться. Очень скучаю по России.
Ел ли я борщ? Я в принципе национальные блюда никогда не кушал в России, они мне не нравились. Сейчас, в основном жарю шашлыки, барбекю. Водка? Я никогда в жизни не пил ее, как и не ел борщ. За всю жизнь из алкогольных напитков я выпивал только шампанское один раз, но мне не понравился вкус. Кстати, в России в фужеры для шампанского я наливал энергетики», — приводит слова Ари «РБ Спорт».
Ари выступал за «Спартак», «Локомотив», нидерландский АЗ и другие команды. Последним клубом форварда в России стал «Краснодар», который бразилец покинул по окончании сезона-2020/2021. Отметим, что Ари дважды вызывался в состав национальной команды России.
В России Ари выиграл чемпионат страны и кубок вместе с «Локомотивом».
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