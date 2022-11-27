Веденеев: уровень игры во встрече «Зенит» — «Спартак» можно за уши притянуть к матчам ЧМ

Бывший российский защитник «Зенита» Сергей Веденеев высказал своё мнение о матче между санкт-петербургским клубом и московским «Спартаком», который состоится сегодня, 27 ноября.

«Можно понадеяться, что это будет интересный матч, потому что команды в этом сезоне не скомпрометировали себя своим отношением к игре. Но с учётом всех нюансов, о которых мы много раз говорили — что чемпионат особенный, международных встреч нет, в «Спартаке» много нестабильных молодых игроков — всё может быть. Тем не менее каких-то весомых причин, чтобы плохо играть, я не вижу. Должен быть хороший матч.

Результативный матч? Вот этого не знаю, трудно сказать. Вообще, сейчас смотришь чемпионат мира, где много нулевых ничьих, и ведь ни одну из них, за редким исключением, не назовёшь неинтересной. Игроки хорошо играют в обороне — так и должно быть, а все голы пропускаются или забиваются только из-за ошибок защитников.

Может ли матч между «Зенитом» и «Спартаком» по зрелищности конкурировать с играми ЧМ? С кем, как, ну что вы? Нидерланды, Франция, Бразилия — смотришь их игры и понимаешь, где мы и где они. В каких-то играх, наверное, можно притянуть за уши сравнение с нашим футболом, но уровень самоотдачи, заряженности на результат на чемпионате мира просто зашкаливает», — приводит слова Веденеева «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» сыграет со «Спартаком» в рамках 6-го тура Кубка России.