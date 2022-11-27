Лионель Месси забил за Аргентину в шести последних встречах и отметился очередным рекордом

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси забил гол и отдал ассист в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года с Мексикой (2:0), который состоялся вчера, 27 ноября.



35-летний игрок забил за «альбиселесте» в шестой встрече подряд. По информации Opta Sports, Лионель сумел повторить свою рекордную серию по количеству результативных игр за сборную кряду.



Напомним, катарский мундиаль стал для нападающего пятым в карьере. Он забил свой восьмой мяч на турнире и сравнялся по этому показателю с легендарным Диего Марадоной. Больше них за сборную Аргентины на чемпионатах мира забил лишь Габриэль Батистута (10).



Также Лионель Месси — самый молодой и возрастной участник ЧМ с 1966 года, который забил гол и отдал ассист в одном матче.

Самые дорогие футболисты ЧМ-2022. Видеоролик: