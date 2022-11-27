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Алан Ширер: я считаю, что Мбаппе является суперзвездой, не имеющий слабых сторон

Алан Ширер: я считаю, что Мбаппе является суперзвездой, не имеющий слабых сторон
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Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер высказался об уровне форварда национальной команды Франции Килиана Мбаппе во встрече 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 с Данией (2:1). В этом матче 23-летний француз оформил дубль.

«Он изменил ситуацию сегодня вечером. Когда Дания вернулась в игру, им задали вопрос: «Что у вас есть в наличии?» Дидье Дешам внёс пару изменений, и они сработали идеально.

Когда у вас в команде есть этот парень в той форме, в которой он находится, когда ему настолько комфортно на поле, когда он настолько уверен в себе у чужих ворот, то у вас есть шанс. Он выиграл матч для команды. Я не вижу слабых сторон в игре Килиана Мбаппе. Я считаю, что он является суперзвездой и обладает невероятным талантом.

«Всё, что вы хотите видеть, у него есть: первое касание, техника, игра левой и правой ногой, прыжок в воздухе, способность завершать игру, умение забивать голы любого типа.

Я не вижу слабостей в игре Килиана. Он фантастический игрок. За ним приятно наблюдать», — цитирует Ширера Mirror.

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