Тчуамени: абсолютная неправда, что команда почувствовала облегчение после отъезда Бензема

Полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени прокомментировал информацию о том, что команда почувствовала облегчение после отъезда Карима Бензема.

«Команда чувствует себя хорошо, мы все хорошо ладим. Более того, я хотел вернуться к тому, что мы видели после отъезда Бензема – тот факт, что мы якобы почувствовали облегчение, поскольку его больше нет в сборной.



Это абсолютная неправда, потому что даже когда он был здесь, всё шло очень хорошо. Нас всех задело это. В любом случае могу сказать, что с тех пор, как мы приехали, у нас всё идёт нормально», — приводит слова Тчуамени RMC Sport.



Напомним, ранее Бензема покинул расположение сборной Франции из-за травмы. В матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира сборная Франции обыграла Данию со счётом 2:1.

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