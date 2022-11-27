Дмитрий Кириченко рассказал о возможной работе в «Сочи»

Российский специалист Дмитрий Кириченко поделился подробностями о потенциальной работе в «Сочи». В последнее время 45-летний уроженец Новоалександровска входил в тренерский штаб Курбана Бердыева в иранском «Тракторе».

Ранее СМИ сообщали, что в среду, 23 ноября, «Сочи» расторг контракт со старшим тренером команды Вадимом Гараниным, а после матчей Фонбет Кубка России новым наставником южан будет назначен Бердыев, который, по информации «Чемпионата», уже представлен игрокам.

«Я нахожусь в Москве. Так что не в курсе, о чём вы говорите. Мы только недавно вернулись из Ирана.

Не знаю, что Бердыев тоже в Москве. Мы летели разными рейсами. Он улетел чуть раньше.



Пока не планирую в Сочи. Вы бежите впереди паровоза. Почему я должен лететь в Сочи? Если я там буду работать, тогда полечу. Но сейчас нет никакой информации. Пока у меня отпуск после работы в Иране», — приводит слова Кириченко «РБ Спорт».

Впоследствии владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг выступил с подтверждением информации, что главным тренером команды назначен Курбан Бердыев.

«Сочи» вчера, 26 ноября, провёл финальный матч в сезоне и уступил в родных стенах ЦСКА (1:2) в матче 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России.