ФИФА не будет наказывать Ондуа за изображение российского флага на бутсах во время игры ЧМ

Пресс-секретарь Международной федерации футбола (FIFA) Джованни Марти высказался об инциденте, когда футболист сборной Камеруна Гаэль Ондуа вышел на игру чемпионата мира в Катаре с изображением российского флага на своих бутсах.

«Могу вам сказать, что об этом знает дисциплинарная комиссия, но здесь нет никаких проблем, потому что он вырос в России. Он из Камеруна и России, а это всего лишь флаг его страны. ФИФА заявила, что российские флаги не допускаются? Дисциплинарный комитет знает о его бутсах, но проблем нет. Ещё раз, он из Камеруна и России. У него двойное гражданство.

В чём разница российского флага и капитанских повязок с надписью «One Love»? Я не хочу вдаваться в подробности. Это всё, что я хотел сказать», — приводит слова Марти NRK.

Напомним, защитник сборной Камеруна Ондуа вышел на замену на 68-й минуте матча 1-го тура чемпионата мира с командой Швейцарии. Камерунцы уступили со счётом 0:1. Игрок появился на поле с изображением российского флага на бутсах, что спровоцировало общественный резонанс.

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