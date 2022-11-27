Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мексика проиграла все четыре встречи Аргентине на чемпионатах мира

Мексика проиграла все четыре встречи Аргентине на чемпионатах мира
Комментарии

Сборная Мексики отметилась неприятным статистическим фактом после поражения от национальной команды Аргентины в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре (0:2).

Мексиканцы проиграли все четыре встречи Аргентине на мундиалях. Только Нигерия (пять поражений от «альбиселесте») проводила больше матчей на ЧМ с определённым соперником, уступив во всех из них. Статистику приводит Opta Sports.

Неприятная серия зелёных берёт свой отсчёт ещё со времён первого чемпионата мира — 1930, который проходил в Уругвае. Тогда мексиканцы уступили аргентинцам со счётом 3:6. Впоследствии Мексика ещё трижды проигрывала «альбиселесте» на мундиалях: в плей-офф ЧМ-2006 (1:2 после дополнительного времени), в плей-офф ЧМ-2010 (1:3) и на ЧМ-2022.

Календарь матчей ЧМ-2022 по футболу
Новость по теме
Гол и передача Месси помогли Аргентине обыграть Мексику в матче ЧМ-2022

Самые дорогие футболисты ЧМ-2022. Видеоролик:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022