Мексика проиграла все четыре встречи Аргентине на чемпионатах мира

Сборная Мексики отметилась неприятным статистическим фактом после поражения от национальной команды Аргентины в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре (0:2).

Мексиканцы проиграли все четыре встречи Аргентине на мундиалях. Только Нигерия (пять поражений от «альбиселесте») проводила больше матчей на ЧМ с определённым соперником, уступив во всех из них. Статистику приводит Opta Sports.

Неприятная серия зелёных берёт свой отсчёт ещё со времён первого чемпионата мира — 1930, который проходил в Уругвае. Тогда мексиканцы уступили аргентинцам со счётом 3:6. Впоследствии Мексика ещё трижды проигрывала «альбиселесте» на мундиалях: в плей-офф ЧМ-2006 (1:2 после дополнительного времени), в плей-офф ЧМ-2010 (1:3) и на ЧМ-2022.

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