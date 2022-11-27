Кафу высказался о травме Неймара на чемпионате мира в Катаре
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Экс-футболист сборной Бразилии Кафу выразил мнение, что команда не должна зависеть от форварда Неймара, если хочет одержать победу на ЧМ-2022 в Катаре. Ранее 30-летний игрок травмировался в стартовом матче турнира с Сербией (2:0) и будет вынужден пропустить следующую встречу.
«Меня не беспокоит травма Неймара. Он обладает способностью очень быстро восстанавливаться. Уверен, что он поправится как можно скорее. У нас есть футболисты, которые могут восполнить отсутствие Неймара», — цитирует Кафу ESPN.
Завтра, 28 ноября, «селесао» сыграют против Швейцарии во 2-м туре группового этапа катарского мундиаля. Стартовый свисток арбитра матча прозвучит в 19:00 мск.
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