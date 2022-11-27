«Уже началось, что ли?» Артём Дзюба ответил шуткой на вопрос о чемпионате мира в Катаре

Экс-нападающий «Адана Демирспор» и санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба ответил на вопрос, смотрит ли он проходящий в Катаре чемпионат мира.

«Я не смотрю чемпионат мира. По хоккею сейчас идёт? По футболу? Не видел ещё. Уже началось, что ли? Да что ж такое-то? (смеётся)», — сказал Дзюба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, ранее в нынешнем сезоне Дзюба выступал за клуб «Адана Демирспор». Российский футболист принял участие в пяти матчах во всех турнирах и забил один гол. Суммарно он провёл на поле за турецкую команду 220 минут игрового времени. В начале ноября Дзюба покинул «Адана Демирспор». Он попросил руководство о расторжении контракта, и клуб пошёл игроку навстречу.

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