«Уже началось, что ли?» Артём Дзюба ответил шуткой на вопрос о чемпионате мира в Катаре

Экс-нападающий «Адана Демирспор» и санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба ответил на вопрос, смотрит ли он проходящий в Катаре чемпионат мира.
«Я не смотрю чемпионат мира. По хоккею сейчас идёт? По футболу? Не видел ещё. Уже началось, что ли? Да что ж такое-то? (смеётся)», — сказал Дзюба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Напомним, ранее в нынешнем сезоне Дзюба выступал за клуб «Адана Демирспор». Российский футболист принял участие в пяти матчах во всех турнирах и забил один гол. Суммарно он провёл на поле за турецкую команду 220 минут игрового времени. В начале ноября Дзюба покинул «Адана Демирспор». Он попросил руководство о расторжении контракта, и клуб пошёл игроку навстречу.
Дзюба показал стадион «Бешикташа» в соцсетях
- 27 ноября 2022
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