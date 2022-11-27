Де Брёйне рассказал, каково ему играть в одной команде с Холандом

Хавбек «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне рассказал о совместной игре с форвардом Эрлингом Холандом.

«Да как с любым форвардом. Он очень быстрый, впрочем», — сказал полузащитник в интервью The Guardian.



В «Манчестер Сити» 21-летний норвежец перешёл в минувшее трансферное окно из дортмундской «Боруссии» за £ 51 млн. За «горожан» в нынешнем сезоне Эрлинг провёл 18 матчей во всех турнирах, забив 23 гола и отдал три результативные передачи. Действующий контракт Холанда с «Манчестер Сити» рассчитан до 30 июня 2027 года.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Де Брёйне провёл 14 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и девятью результативными передачами. За «горожан» бельгиец выступает с 2015 года.

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