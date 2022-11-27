Николай Левников: всё идёт к использованию чистого времени в футболе

Бывший арбитр, а ныне член Экспертно-судейской комиссии РФС Николай Левников выразил мнение, что в будущем в футболе может использоваться чистое время игры.

«ФИФА уже анонсировала эксперименты по поводу введения чистого времени игры. Они давно эту идею вынашивают, считают её полезной и хотят, чтобы чистое время тайма было минимум 30 минут. Почему 30? Это то время, которое было в лучших матчах Лиги чемпионов. Сейчас приняли решение, что нужно компенсировать все потери времени, которые касаются неигровых ситуаций. Получается в среднем 10-15 минут за матч. Если чистое время не будет внедрено, матч будет продолжаться не 90 минут, а 100-105. То, что мы видим.



Было ли это ожидаемо? В принципе, да. Просто ФИФА не может сразу всё изменить и перейти на чистое время. Они решили ничего не менять. На чемпионате мира за всё отвечает главный судья. Второй резервный арбитр — как хронометрист. Он засекает время на все остановки: вмешательство VAR, травмы, замены, празднование голов. Поэтому получилось то, что получилось. Не знаю, готовы ли к этому футболисты, зрители, но в целом это справедливо. Такая практика лишает преимущества те команды, которые используют задержки времени для достижения результата.

Сейчас в юношеских соревнованиях некоторых стран используется эксперимент по чистому времени. Чтобы он не закончился, решили, что нужно судить чемпионат так, как мы сейчас это видим. Но практически всё к этому идёт», — приводит слова Левникова «РБ Спорт».