«Он ужасен, очень плох». Кассано раскритиковал Ришарлисона, оформившего дубль с Сербией

Бывший итальянский нападающий Антонио Кассано в грубой форме прошёлся по форварду сборной Бразилии Ришарлисону. Футболист «Тоттенхэма» оформил дубль в матче с Сербией (2:0), принеся своей команде победу на чемпионате мира в Катаре.

«Ришарлисон ужасен. Он не имеет ничего общего с другими нападающими в Бразилии. Ришарлисон очень плохой. За него заплатили € 75 млн, а он не умеет контролировать мяч», — приводит слова Кассано Globo.

25-летний Ришарлисон перешёл в «Тоттенхэм» летом 2022 года из «Эвертона» за € 58 млн (данные Transfermarkt). В 16 матчах нынешнего сезона форвард забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

Бразилец Ришарлисон узнаёт о вызове на чемпионат мира в Катаре. Видеоролик: