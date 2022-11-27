«Он ужасен, очень плох». Кассано раскритиковал Ришарлисона, оформившего дубль с Сербией
Поделиться
Бывший итальянский нападающий Антонио Кассано в грубой форме прошёлся по форварду сборной Бразилии Ришарлисону. Футболист «Тоттенхэма» оформил дубль в матче с Сербией (2:0), принеся своей команде победу на чемпионате мира в Катаре.
«Ришарлисон ужасен. Он не имеет ничего общего с другими нападающими в Бразилии. Ришарлисон очень плохой. За него заплатили € 75 млн, а он не умеет контролировать мяч», — приводит слова Кассано Globo.
25-летний Ришарлисон перешёл в «Тоттенхэм» летом 2022 года из «Эвертона» за € 58 млн (данные Transfermarkt). В 16 матчах нынешнего сезона форвард забил четыре гола и отдал три результативные передачи.
Бразилец Ришарлисон узнаёт о вызове на чемпионат мира в Катаре. Видеоролик:
Комментарии
- 27 ноября 2022
-
10:20
-
10:00
-
09:58
-
09:51
-
09:41
-
09:40
-
09:37
-
09:30
-
09:30
-
09:21
-
09:15
-
09:11
-
09:00
-
09:00
-
08:51
-
08:32
-
08:30
-
08:12
-
08:10
-
08:00
-
07:45
-
07:34
-
07:19
-
07:11
-
07:00
-
06:55
-
06:49
-
05:59
-
05:30
-
05:21
-
05:02
-
04:48
-
04:47
-
04:29
-
04:21
Партнерский контент