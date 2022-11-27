Месси помог Аргентине переиграть Мексику, очередной рекорд Овечкина. Главное к утру

Результативные действия форварда сборной Аргентины Лионеля Месси помогли «альбиселесте» одержать победу в матче с Мексикой на чемпионате мира в Катаре, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился новым рекордом в НХЛ, сборная Франции первой вышла в 1/8 финала ЧМ-2022. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».