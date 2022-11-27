Месси помог Аргентине переиграть Мексику, очередной рекорд Овечкина. Главное к утру
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Результативные действия форварда сборной Аргентины Лионеля Месси помогли «альбиселесте» одержать победу в матче с Мексикой на чемпионате мира в Катаре, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился новым рекордом в НХЛ, сборная Франции первой вышла в 1/8 финала ЧМ-2022. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Гол и передача Месси помогли Аргентине обыграть Мексику в матче ЧМ-2022.
- Овечкин сравнялся с легендой НХЛ Ги Лефлёром по количеству матчей с 1+ голом и 1+ ассистом.
- Сборная Франции досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира.
- Воскресные гонки на Кубке России по биатлону снова отменены из-за сильного мороза.
- Лионель Месси сравнялся по голам на чемпионатах мира с Криштиану Роналду и Марадоной.
- В «Сочи» подтвердили назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера клуба.
- Софья Муравьёва лидирует на этапе Гран-при России в Перми после КП, Туктамышева — 2-я.
- ЦСКА обыграл «Сочи» и вышел в следующий раунд Кубка России со второго места.
- Сборная Канады – второй финалист Кубка Дэвиса – 2022.
- Роналду получил предложение от клуба «Аль-Наср» в размере € 216 млн.
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