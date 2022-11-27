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Месси помог Аргентине переиграть Мексику, очередной рекорд Овечкина. Главное к утру

Месси помог Аргентине переиграть Мексику, очередной рекорд Овечкина. Главное к утру
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Результативные действия форварда сборной Аргентины Лионеля Месси помогли «альбиселесте» одержать победу в матче с Мексикой на чемпионате мира в Катаре, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился новым рекордом в НХЛ, сборная Франции первой вышла в 1/8 финала ЧМ-2022. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Гол и передача Месси помогли Аргентине обыграть Мексику в матче ЧМ-2022.
  2. Овечкин сравнялся с легендой НХЛ Ги Лефлёром по количеству матчей с 1+ голом и 1+ ассистом.
  3. Сборная Франции досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира.
  4. Воскресные гонки на Кубке России по биатлону снова отменены из-за сильного мороза.
  5. Лионель Месси сравнялся по голам на чемпионатах мира с Криштиану Роналду и Марадоной.
  6. В «Сочи» подтвердили назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера клуба.
  7. Софья Муравьёва лидирует на этапе Гран-при России в Перми после КП, Туктамышева — 2-я.
  8. ЦСКА обыграл «Сочи» и вышел в следующий раунд Кубка России со второго места.
  9. Сборная Канады – второй финалист Кубка Дэвиса – 2022.
  10. Роналду получил предложение от клуба «Аль-Наср» в размере € 216 млн.
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