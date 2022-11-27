Тони Кроос отказался вновь присоединиться к «Баварии»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос отказался от предложения «Баварии» о контракте, сообщает Mundo Deportivo.



По информации источника, немецкий клуб рассчитывал подписать Крооса в конце текущего сезона, однако футболист ответил отказом на предложение мюнхенцев. Ранее сообщалось, что Кроос не ведёт переговоров о продлении контракта с «Реалом».



Напомним, Кроос выступал в составе основной команды «Баварии» с 2007 по 2014 год. Вместе с мюнхенцами полузащитник становился победителем Лиги чемпионов (сезон-2012/2013), а также трижды выигрывал чемпионат Германии (сезон-2007/2008, 2012/2013, 2013/2014). В 2014 году Кроос перешёл в мадридский «Реал». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 11 матчах испанской Примеры, забил один гол и отдал две результативные передачи.

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