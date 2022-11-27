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Тренер сборной Бельгии рассказал о состоянии Ромелу Лукаку

Тренер сборной Бельгии рассказал о состоянии Ромелу Лукаку
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Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес в преддверии матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с Марокко высказался о ходе восстановления нападающего Ромелу Лукаку.

«По медицинским прогнозам Лукаку должен был восстановиться к третьему матчу, но он опережает график. Это хороший знак. Однако я не ожидаю, что он будет участвовать в матче с Марокко», — приводит слова Мартинеса BBC.

Напомним, Лукаку пропустил первый матч сборной Бельгии на ЧМ-2022 с национальной командой Канады из-за проблем с левым бедром. Бельгийцы одержали победу в этой встрече со счётом 1:0.

Матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 Бельгия — Марокко состоится сегодня, 27 ноября, на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. Начало игры — в 16:00 мск.

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