Эрик тен Хаг определился с двумя кандидатами на замену Криштиану Роналду в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг намерен заменить португальца Криштиану Роналду его соотечественником Рафаэлом Леау из «Милана» или форвардом ПСВ Коди Гакпо. Об этом сообщает ESPN. По сведениям источника, тен Хаг намерен видеть одного из игроков в своей команде в зимнее трансферное окно.

Напомним, 22 ноября «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с 37-летним Роналду за полгода до его истечения. Триггером этого решения выступило интервью футболиста журналисту Пирсу Моргану, в котором Криштиану раскритиковал клуб, тен Хага и своих бывших одноклубников.

Отметим, что и Леау (Португалия), и Гакпо (Нидерланды) сейчас находятся в расположении своих сборных на чемпионате мира в Катаре.

На «Олд Траффорд» сняли постер с изображением Роналду. Видеоролик: