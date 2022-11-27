Гостей чемпионата мира в Катаре знакомят с русской культурой

Во время чемпионата мира в столице Катара — Дохе — проходит фолк-фестиваль, в программу которого входят русские песни и танцы. С русской культурой гостей мундиаля знакомят коллективы, которые возглавляют проживающие в столице Маргарита Бологан и Ольга Протопопова.
Видео доступно на странице ТАСС ВКонтакте
В фестивале участвуют коллективы из 22 стран, помимо выступлений, они организуют выставки, презентации.
«У нас здесь идёт распространение русской культуры по всему миру, вопреки всему мы несём русское искусство в массы, в межнациональную среду, привлекая всех своей красотой.
Наше посольство предоставляет нам площадку, что позволяет нам репетировать в течение года. Когда возникает возможность выступать, мы представляем нашу страну. Ко мне приходят как к профессиональному балетному педагогу — я закончила ГИТИС по специальности «педагог-балетмейстер». Естественно, я вовлекаю их в русское народное творчество», — приводит слова Бологан ТАСС.
- 27 ноября 2022
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