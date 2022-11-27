Скалони объяснил, почему расплакался после гола Аргентины в ворота Мексики на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони, который не сдержал эмоций после второго гола своей команды в ворота Мексики (2:0) в матче чемпионата мира, объяснил причину такого явления.

«Это из-за всего, как мы живём, потому что за нас переживают семьи, наши друзья. Это трудно понять в других культурах и в других странах. Но в нашей стране это не так.

Когда ты выходишь, зная, что либо всё, либо ничего, то играть становится очень сложно. Аргентинские болельщики — замечательные, мы им благодарны. Однако играть в этой футболке гораздо сложнее, чем в другой.

Слёзы — это отражение того, что вы действительно испытываете, находясь здесь. Конечно, нужно было бы иметь чуть больше здравого смысла и знать, что это всего лишь футбольный матч. Я не разделяю ощущения, что ты играешь больше чем футбольный матч.

Однако игроки чувствуют себя точно так же, как болельщики. Такого не должно быть, мы должны это исправить. Трудно заставить людей понять, что солнце взойдёт завтра, независимо от победы или поражения их команды», — приводит слова Скалони Mundo Deportivo.

Игроки Аргентины поют песню после победы над Мексикой. Видеоролик: