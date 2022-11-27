Стало известно, что тренер сборной Дании говорил игрокам после поражения в игре с Францией

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн обратился к датским футболистам на поле после матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с Францией (1:2).



«Важно смотреть друг другу в глаза, особенно после поражения, а не идти каждому своей дорогой. Это то, что мы всегда делаем, независимо от того, проиграли или выиграли. А после этого мы идём к болельщикам», — приводит слова Юльманна NRK.



Защитник сборной Дании Расмус Кристенсен сообщил, что во время непродолжительного командного собрания на поле после поражения тренер требовал, чтобы игроки не вешали нос.



«Он говорил, что мы должны поднять голову, расправить плечи и думать о следующем матче. Сейчас мы в центре внимания», — отметил Кристенсен.