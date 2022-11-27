«Барселона» следит за игрой Гакпо на чемпионате мира. Клуб готов сделать предложение

Скауты «Барселоны» на чемпионате мира в Катаре следят за игрой нападающего сборной Нидерландов Коди Гакпо. В случае хорошей игры футболиста на турнире в испанском клубе готовы сделать предложение о его покупке ПСВ. Об этом сообщает El Nacional. По сведениям источника, клуб из Эйндховена запрашивает за 23-летнего форварда € 50 млн. Им также интересуется «Манчестер Юнайтед».
Гакпо — воспитанник ПСВ. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 24 матчах за клуб во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 17 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.
Сейчас Коди находится в расположении сборной Нидерландов на чемпионате мира, на котором отметился забитым голом в ворота Сенегала.
7 фаворитов ЧМ-2022. Видеоролик:
- 27 ноября 2022
-
11:51
-
11:50
-
11:43
-
11:25
-
11:23
-
11:19
-
11:14
-
11:00
-
10:59
-
10:57
-
10:55
-
10:44
-
10:42
-
10:25
-
10:25
-
10:20
-
10:00
-
09:58
-
09:51
-
09:41
-
09:40
-
09:37
-
09:30
-
09:30
-
09:21
-
09:15
-
09:11
-
09:00
-
09:00
-
08:51
-
08:32
-
08:30
-
08:12
-
08:10
-
08:00