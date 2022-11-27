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«Барселона» следит за игрой Гакпо на чемпионате мира. Клуб готов сделать предложение

«Барселона» следит за игрой Гакпо на чемпионате мира. Клуб готов сделать предложение
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Скауты «Барселоны» на чемпионате мира в Катаре следят за игрой нападающего сборной Нидерландов Коди Гакпо. В случае хорошей игры футболиста на турнире в испанском клубе готовы сделать предложение о его покупке ПСВ. Об этом сообщает El Nacional. По сведениям источника, клуб из Эйндховена запрашивает за 23-летнего форварда € 50 млн. Им также интересуется «Манчестер Юнайтед».

Гакпо — воспитанник ПСВ. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 24 матчах за клуб во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 17 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.

Сейчас Коди находится в расположении сборной Нидерландов на чемпионате мира, на котором отметился забитым голом в ворота Сенегала.

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