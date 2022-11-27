Хавбек сборной Дании Йеспер Линдстрём: мы лучше Австралии
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Полузащитник сборной Дании Йеспер Линдстрём высказался по поводу матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Австралии.
«Думаю, что мы лучше Австралии. Я знаю, что мы лучше, чем они», — приводит слова Линдстрёма NRK.
Напомним, сборная Дании накануне уступила Франции в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 со счётом 1:2. Первая встреча турнира для датчан завершилась ничьей — подопечные Каспера Юльманна и сборная Туниса не забили голов (0:0). Таким образом, для выхода из группы D со второго места сборной Дании необходимо обыграть Австралию и надеяться, что Тунис не обыграет Францию.
Матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 Австралия — Дания состоится 30 ноября.
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