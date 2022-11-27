За Месси болела жена, мексиканцы устроили парад костюмов. Яркие фото победы Аргентины

26 ноября в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик» в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре национальная команда Аргентины одержала победу над сборной Мексики. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Лионеля Скалони.

Лучшие кадры с матча Аргентина — Мексика — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил гол и отдал результативную передачу в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира с Мексикой (2:0) в возрасте 35 лет и 155 дней. В 2006 году Месси, которому на момент матча с Сербией и Черногорией было 18 лет и 357 дней, оформил первые 1+1 по системе «гол+пас» на турнире. Лионель Месси — самый молодой и возрастной участник чемпионата мира с 1966 года, которому покорилось такое достижение в рамках одной из игр турнира. Об этом сообщает Opta в «Твиттере».