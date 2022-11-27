Защитник сборной Дании — о стычке с Жиру: Оливье сказал, что я слишком его опекаю
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Защитник сборной Дании Йоаким Андерсен рассказал об эпизоде, произошедшем в первом тайме матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре с национальной командой Франции (1:2).
Напомним, на 15-й минуте матча французский форвард Оливье Жиру неудачно пробил по воротам сборной Дании, после чего отмахнулся от Андерсена. Датский защитник обратился к главному арбитру, который провёл устные беседы с футболистами, однако не стал наказывать Жиру за отмашку.
«Я как всегда опекал Жиру. Он немного разозлился, а потом слегка стукнул меня по голове. Думаю, это было немного странно, но такова была его реакция. Он сказал, что я слишком его опекаю, и больше ничего», — приводит слова Андерсена TV2.
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