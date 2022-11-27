Игрок Нидерландов де Рон: Миранчук — невероятный. В «Торино» он это показывает

Полузащитник «Аталанты» и сборной Нидерландов Мартен де Рон поделился мнением о российском хавбеке «Торино» Алексее Миранчуке, права на которого принадлежат клубу из Бергамо.



«Миранчук — невероятный человек: очень милый, очень вежливый, один из самых прекрасных людей, которых я встречал в «Аталанте». На поле иногда кажется, что его прекрасная левая нога позволяет ему вообще не тратить сил на игру: как будто Лёша просто ходит по полю, думает по-своему — это очень здорово. У него много классных качеств — просто прекрасный игрок. Сейчас, играя за «Торино», он это показывает», — сказал де Рон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В нынешнем сезоне Миранчук принял участие в девяти матчах Серии А, забил два гола и отдал одну результативную передачу.