Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок Нидерландов де Рон: Миранчук — невероятный. В «Торино» он это показывает

Игрок Нидерландов де Рон: Миранчук — невероятный. В «Торино» он это показывает
Комментарии

Полузащитник «Аталанты» и сборной Нидерландов Мартен де Рон поделился мнением о российском хавбеке «Торино» Алексее Миранчуке, права на которого принадлежат клубу из Бергамо.

«Миранчук — невероятный человек: очень милый, очень вежливый, один из самых прекрасных людей, которых я встречал в «Аталанте». На поле иногда кажется, что его прекрасная левая нога позволяет ему вообще не тратить сил на игру: как будто Лёша просто ходит по полю, думает по-своему — это очень здорово. У него много классных качеств — просто прекрасный игрок. Сейчас, играя за «Торино», он это показывает», — сказал де Рон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В нынешнем сезоне Миранчук принял участие в девяти матчах Серии А, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

«Миранчуку и игрокам из России не оставили выбора». Монолог полузащитника Нидерландов «Миранчуку и игрокам из России не оставили выбора». Монолог полузащитника Нидерландов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022