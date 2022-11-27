Катар внесёт Португалию в чёрный список из-за заявлений президента страны на ЧМ-2022

Власти Катара внесут Португалию в чёрный список по окончании чемпионата мира из-за заявлений президента страны Марсело Ребелу де Соузы и премьер-министра Антониу Кошты. Об этом сообщает Sol.



Напомним, де Соуза сделал заявление о правах человека на конференции в Дохе, в кулуарах игры между Португалией и Ганой. Хотя эти слова и были достаточно мягкими, но правительство Катара уже рассмотрело и предыдущие заявления руководителей страны, после чего к вице-премьеру Катара вызвали посла Португалии в стране.

Чёрный список может иметь политические и экономические последствия и повлиять на перемещение людей между двумя странами. Сообщается, что Катару также не понравилась публичная критика со стороны Дании, Германии и Франции.

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