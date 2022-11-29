Эквадор — Сенегал: во сколько матч чемпионата мира — 2022, где смотреть

В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. Сегодня, 29 ноября, состоится матч 3-го тура группы А, в котором встретятся сборные Эквадора и Сенегала. Игра пройдёт на стадионе «Халифа Интернейшнл», вмещающем 45 857 зрителей. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.



В прямом эфире событие будет показывать телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Эквадор выступает на мундиале в четвёртый раз в истории команды. Для сборной Сенегала нынешний чемпионат мира стал третьим. В 2002 году сенегальцы добрались до 1/4 финала.



Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.