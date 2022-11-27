Игрок Нидерландов де Рон: отсутствие сборной России и Миранчука на ЧМ — ужасная ситуация

Полузащитник «Аталанты» и сборной Нидерландов Мартен де Рон высказался об отсутствии национальной команды России на чемпионате мира — 2022 в Карате.

«Грустно ли мне, что Миранчука нет в Катаре со сборной России? Мне грустно и за Миранчука, и за всех игроков из России. Это очень тяжёлый вопрос, ужасная ситуация. Им не оставили выбора», — сказал де Рон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от международных соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Чемпионат мира — 2022 проходит с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Сейчас проходят матчи 2-го тура группового этапа мундиаля. Действующим чемпионом мира является национальная команда Франции.