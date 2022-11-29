Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Уэльс — Англия: во сколько матч чемпионата мира — 2022, где смотреть

Уэльс — Англия: во сколько матч чемпионата мира — 2022, где смотреть
Комментарии

В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. Сегодня, 29 ноября, состоится матч 3-го тура группы В, в котором встретятся сборные Уэльса и Англии. Игра пройдёт на стадионе «Ахмед бин Али», вмещающем 45 032 зрителя. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

В прямом эфире событие будет показывать телеканал «Матч Страна». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лучшим результатом сборной Уэльса на чемпионатах мира является выход в четвертьфинал в 1958 году. Англичане выигрывали мундиаль в 1966 году.

Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022