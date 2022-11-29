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Нидерланды — Катар: прямая трансляция матча чемпионата мира — 2022 начнётся в 18:00

Нидерланды — Катар: прямая трансляция матча чемпионата мира — 2022 начнётся в 18:00
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В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. Сегодня, 29 ноября, состоится матч 3-го тура группы А, в котором встретятся сборные Нидерландов и Катара. Игра пройдёт на стадионе «Эль-Байт», вмещающем 68 895 зрителей. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

В прямом эфире встречу будет показывать телеканал «Матч! Страна». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Нидерланды трижды завоевывали серебряные медали чемпионатов мира: в 1974, 1978 и 2010 годах. Катар впервые участвует в финальном раунде мундиаля.

Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.

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