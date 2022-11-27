Легенда Англии Ходдл: Месси будет всегда в тени Марадоны, если не выиграет чемпионат мира

Бывший футболист и тренер сборной Англии Гленн Ходдл считает, что нападающий Аргентины Лионель Месси всегда будет в тени легендарного Диего Марадоны, если не сумеет выиграть чемпионат мира.
«Для меня Марадона — лучший игрок в мире, который когда-либо был, лучше, чем Месси, Криштиану Роналду, Пеле, Йохан Круифф, кто угодно. Думаю, что он был чистым гением. Чемпионат мира в Катаре — последний шанс Месси затмить или подняться до уровня Марадоны, иначе он всегда будет в его тени», — приводит слова Ходдла Daily Star.
35-летний Месси участвует на пятом чемпионате мира в карьере. На счету Марадоны было четыре подобных турнира, но он, в отличие от форварда «ПСЖ», смог выиграть один из них в 1986 году.
Саудовцы пристали к журналисту с вопросом о Месси. Видеоролик:
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