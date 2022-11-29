Эквадор — Сенегал: онлайн-трансляция матча чемпионата мира — 2022 начнётся в 18:00

В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. Сегодня, 29 ноября, состоится матч 3-го тура группы А, в котором встретятся сборные Эквадора и Сенегала. Игра пройдёт на стадионе «Халифа Интернейшнл», вмещающем 45 857 зрителей. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



Эквадор принимает участие в своём четвёртом чемпионате мира. Сборная Сенегала участвует в третьем мундиале в своей истории, в 2002 году команде удалось дойти до 1/4 финала турнира.



Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.