Бояринцев объяснил, почему будет смотреть матч Бельгия — Марокко, а не «Зенит» — «Спартак»

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Бояринцев рассказал, что предпочтёт игре команды с «Зенитом» в Фонбет Кубке России матч чемпионата мира между Бельгией и Марокко.

«Выбирая между матчем «Зенит» — «Спартак» и Бельгия — Марокко, я буду смотреть матч чемпионата мира. Почему? «Зенит» и «Спартак» я знаю как свои пять пальцев, уже сколько матчей было с их участием в чемпионате, Кубке. Мне интереснее будет посмотреть чемпионат мира, честно.



Для меня Бельгия — команда, за которую я болею на этом мундиале. Бельгийский футбол, который показывает их сборная, мне намного ближе. Мне эта сборная нравится», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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