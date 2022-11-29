Иран — США: прямая трансляция матча чемпионата мира — 2022 начнётся в 22:00
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В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. Сегодня, 29 ноября, состоится матч 3-го тура группы В, в котором встретятся сборные Ирана и США. Игра пройдёт на стадионе «Эль-Тумама», вмещающем 44 400 зрителей. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
В прямом эфире событие будет показывать телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Иран выступает на мундиале в шестой раз в истории команды. Для сборной США нынешний мундиаль — 11-й. Американцы заняли третье место на чемпионате мира в 1930 году.
Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.
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