Уэльс — Англия: онлайн-трансляция матча чемпионата мира — 2022 начнётся в 22:00
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В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. Сегодня, 29 ноября, состоится матч 3-го тура группы В, в котором встретятся сборные Уэльса и Англии. Игра пройдёт на стадионе «Ахмед бин Али», вмещающем 45 032 зрителя. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лучшим результатом сборной Уэльса на чемпионатах мира является выход в четвертьфинал в 1958 году. Англичане выигрывали мундиаль в 1966 году. В финале турнира Англия обыграла Германию со счётом 4:2.
Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.
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